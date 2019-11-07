В Киеве создали мурал "Маленький гражданин" с Крымом и украинским мальчиком
Об этом сообщает Укринформ.
"На этом Мурали изображен ребенок, который хочет иметь национальность, хочет иметь гражданство", - сказал представитель ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия муралей.
Мурал расположен на стене дома по улице Ярославская, 11. На нем изображен ребенок, который держит в руках нарисованный паспорт с надписью "Я гражданин". За ребенком - вид с Ласточкиным гнездом в Крыму.
Открытие мурала посвящено пятилетию кампании #IBelong от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), целью которой является преодоление безгражданства.
"Сейчас сложная ситуация в Украине - с Крымом, с востоком. Меня очень поразило - где-то 2 года назад я в Facebook увидела публикацию, где маленький мальчик из Крыма нарисовал себе украинский паспорт. Даже ребенок уже пытается себя идентифицировать. Когда в этом году я увидела творческую идею сделать такой мурал, осветить проблему безгражданства, я решила не делать печальных заплаканных глаз детей, а хотела что-то оптимистичное, - что человек мечтает стать гражданином, и его мечты могут вылиться в жизнь ", - рассказала художница Екатерина Рудакова, которая создала мурал.
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