В Киеве создали мурал "Маленький гражданин" с Крымом и украинским мальчиком

7 ноября, 2019, 16:40

В Киеве на улице Ярославской открыли мурал "Маленький гражданин", посвященный кампании #IBelong от Агентства ООН по делам беженцев

Об этом сообщает Укринформ.

"На этом Мурали изображен ребенок, который хочет иметь национальность, хочет иметь гражданство", - сказал представитель ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия муралей.

Мурал расположен на стене дома по улице Ярославская, 11. На нем изображен ребенок, который держит в руках нарисованный паспорт с надписью "Я гражданин". За ребенком - вид с Ласточкиным гнездом в Крыму.

Открытие мурала посвящено пятилетию кампании #IBelong от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), целью которой является преодоление безгражданства.

"Сейчас сложная ситуация в Украине - с Крымом, с востоком. Меня очень поразило - где-то 2 года назад я в Facebook увидела публикацию, где маленький мальчик из Крыма нарисовал себе украинский паспорт. Даже ребенок уже пытается себя идентифицировать. Когда в этом году я увидела творческую идею сделать такой мурал, осветить проблему безгражданства, я решила не делать печальных заплаканных глаз детей, а хотела что-то оптимистичное, - что человек мечтает стать гражданином, и его мечты могут вылиться в жизнь ", - рассказала художница Екатерина Рудакова, которая создала мурал.