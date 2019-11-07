В Киеве "заминировали" станции метро "Академгородок", "Золотые Ворота" и "Красный хутор"
7 ноября, 2019, 10:50
В полицию Киева поступило сообщение о минировании трех станций метро
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
В частности, речь идет о станциях "Академгородок", "Золотые Ворота" и "Красный хутор".
На места выехали кинологи и взрывотехники, следственно-оперативные группы. Станции закрыты. Проводятся проверки.
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