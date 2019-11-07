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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" станции метро "Академгородок", "Золотые Ворота" и "Красный хутор"

В Киеве "заминировали" станции метро "Академгородок", "Золотые Ворота" и "Красный хутор"


фото: 5.ua
В полицию Киева поступило сообщение о минировании трех станций метро

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В частности, речь идет о станциях "Академгородок", "Золотые Ворота" и "Красный хутор".

На места выехали кинологи и взрывотехники, следственно-оперативные группы. Станции закрыты. Проводятся проверки.

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