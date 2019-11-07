В Крыму оштрафовали владельца исторического музея крымских татар

7 ноября, 2019, 14:23

В оккупированном Крыму "Судакский мировой суд" оштрафовал известного крымскотатарского активиста Ильвера Аметова на 300 рублей

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Аметова обвинили по ст.15.5 КоАП РФ - нарушение сроков налоговой декларации.

Ранее российские силовики провели обыск в доме Аметова и по месту его бизнеса, во время которого изъяли экспонаты личного музея Аметова - старинные ружья.

Активист удерживает частный исторический музей, в котором собраны предметы культуры, быта и истории крымских татар. По словам владельца, у него есть документы на все удаленные экспонаты.

Также у Аметова было изъято удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.

По мнению экспертов Крымской правозащитной группы, оккупационная власть Крыма преследует Аметова за возможное его участие в Меджлисе, поскольку фактически до оккупации активист был членом представительного органа крымскотатарского народа.

В отношении главы Судакского регионального меджлиса и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова оккупанты возбудили административное дело.