В Крыму оштрафовали владельца исторического музея крымских татар
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Аметова обвинили по ст.15.5 КоАП РФ - нарушение сроков налоговой декларации.
Ранее российские силовики провели обыск в доме Аметова и по месту его бизнеса, во время которого изъяли экспонаты личного музея Аметова - старинные ружья.
Активист удерживает частный исторический музей, в котором собраны предметы культуры, быта и истории крымских татар. По словам владельца, у него есть документы на все удаленные экспонаты.
Также у Аметова было изъято удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.
По мнению экспертов Крымской правозащитной группы, оккупационная власть Крыма преследует Аметова за возможное его участие в Меджлисе, поскольку фактически до оккупации активист был членом представительного органа крымскотатарского народа.
В отношении главы Судакского регионального меджлиса и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова оккупанты возбудили административное дело.
- Напомним, что после российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у общественных активистов, независимых журналистов, деятелей крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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