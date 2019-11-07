В Харькове подросток устроил стрельбу в супермаркете, есть пострадавшие

7 ноября, 2019, 23:06

В среду, 6 ноября, в одном из супермаркетов Харькова 14-летний парень совершил выстрелы в сторону посетителей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"6 ноября в 18:35 в одном из супермаркетов Основянского района во время ссоры 14-летний парень совершил выстрелы в сторону посетителей из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет. В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении

Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование. Личность несовершеннолетнего установлена. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Уголовное производство открыли по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.