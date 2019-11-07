В Канаде самолет выкатился за взлетную полосу

7 ноября, 2019, 08:25

Большой пассажирский самолет при посадке выехал за взлетную полосу в аэропорту Калгари в Канаде

После безопасной посадки носовое колесо самолета авиакомпании WestJet, прилетевший из Лос-Кабос (Мексика), вышло за пределы асфальтированного покрытия, сообщает РБК-Украина.

Информации о раненых не поступало. Команда аэропорта автобусами доставила пассажиров к терминалу.

Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов.

Затем самолет удалось переместить и аэропорт возобновил полноценную работу.