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Espreso.tvМирВ Канаде самолет выкатился за взлетную полосу

В Канаде самолет выкатился за взлетную полосу

Большой пассажирский самолет при посадке выехал за взлетную полосу в аэропорту Калгари в Канаде

После безопасной посадки носовое колесо самолета авиакомпании WestJet, прилетевший из Лос-Кабос (Мексика), вышло за пределы асфальтированного покрытия, сообщает РБК-Украина.

Информации о раненых не поступало. Команда аэропорта автобусами доставила пассажиров к терминалу.

Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов.

Затем самолет удалось переместить и аэропорт возобновил полноценную работу.

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