В Канаде самолет выкатился за взлетную полосу
7 ноября, 2019, 08:25
Большой пассажирский самолет при посадке выехал за взлетную полосу в аэропорту Калгари в Канаде
После безопасной посадки носовое колесо самолета авиакомпании WestJet, прилетевший из Лос-Кабос (Мексика), вышло за пределы асфальтированного покрытия, сообщает РБК-Украина.
Информации о раненых не поступало. Команда аэропорта автобусами доставила пассажиров к терминалу.
Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов.
Затем самолет удалось переместить и аэропорт возобновил полноценную работу.
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