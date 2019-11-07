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Espreso.tvОбществоУкраина готова транспортировать газ с Балкан - Укртрансгаз

Украина готова транспортировать газ с Балкан - Укртрансгаз

Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станцию (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, поэтому станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита из РФ

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Работы осуществлены в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с операторами ГТС Болгарии, Румынии и Греции, что предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран в Украину и Молдавию.

Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Сообщается, что в 2018 году Укртрансгаз успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", подписав соответствующий акт.

 

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