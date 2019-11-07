Украина готова транспортировать газ с Балкан - Укртрансгаз
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
Работы осуществлены в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с операторами ГТС Болгарии, Румынии и Греции, что предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран в Украину и Молдавию.
Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.
Сообщается, что в 2018 году Укртрансгаз успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.
Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", подписав соответствующий акт.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы