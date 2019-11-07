У владельца "Прямого" Макеенко проводят обыски
7 ноября, 2019, 10:38
У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски
Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова, говорится в сообщении на сайте канала.
Следователь, который пришел с обыском в дом Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. Также стало известно, что обыск происходит по постановлению суда. Однако правоохранитель отказался сообщать, какого именно и по какому делу.
Напомним, что 1 июля 2019 г. появилась информация об обысках на телеканале "Прямой" за якобы отмывание средств. Однако впоследствии оказалось, что она не соответствует действительности.
Сейчас Государственное бюро расследований проводит следствие по делу о купле-продаже "Прямого". Это дело было возбуждено по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Глава ГБР Роман Труба ранее не исключал арест активов телеканала.
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-