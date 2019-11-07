У владельца "Прямого" Макеенко проводят обыски

7 ноября, 2019, 10:38

У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски

Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова, говорится в сообщении на сайте канала.

Следователь, который пришел с обыском в дом Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. Также стало известно, что обыск происходит по постановлению суда. Однако правоохранитель отказался сообщать, какого именно и по какому делу.

Напомним, что 1 июля 2019 г. появилась информация об обысках на телеканале "Прямой" за якобы отмывание средств. Однако впоследствии оказалось, что она не соответствует действительности.

Сейчас Государственное бюро расследований проводит следствие по делу о купле-продаже "Прямого". Это дело было возбуждено по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Глава ГБР Роман Труба ранее не исключал арест активов телеканала.