Суд обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении руководителя ГБР Трубы

7 ноября, 2019, 14:29

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство в отношении руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября 2019 года.

В суд обратился гражданин Гец И.В. с жалобой об уголовном правонарушении, совершенном директором Государственного бюро расследования Романом Трубой по ч. 3 ст. 382 УК Украины "Невыполнение судебного решения".

В письме истца в НАБУ говорится, что Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия. Действия в целях обеспечения избежания уголовной ответственности Сумской областной государственной администрации за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины "Служебная халатность". Речь идет о распределении в 2015-2019 годах между распорядителями бюджетных средств низшего уровня бюджетных ассигнований госфонда регионального развития в сумме 661,1 миллиона гривень, на основании тех инвестиционных проектов, необходимость реализации которых была необоснованна, согласно закону, повлекшее нанесение государству ущерба в размере примерно 318 100 000 гривен.

При этом, к тем руководящим должностным лицам Сумской областной государственной администрации, которые совершили это преступление, непосредственно относился в настоящее время первый заместитель министерства развития общин и территорий Живицкий Д.А., занимая тогда должность руководителя аппарата Сумской ОГА.