Стрелявшего по соседям в Киеве мужчину подозревают в покушении на умышленное убийство
7 ноября, 2019, 16:02
Прокуратура города Киева объявила подозрение в покушении на умышленное убийство 48-летнему киевлянину, который устроил стрельбу по соседям в подъезде многоэтажного дома
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
В прокуратуре сообщили, что мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами объединения совладельцев многоквартирного дома и соседями сделал 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.
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