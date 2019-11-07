Стрелявшего по соседям в Киеве мужчину подозревают в покушении на умышленное убийство

7 ноября, 2019, 16:02

Прокуратура города Киева объявила подозрение в покушении на умышленное убийство 48-летнему киевлянину, который устроил стрельбу по соседям в подъезде многоэтажного дома

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре сообщили, что мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами объединения совладельцев многоквартирного дома и соседями сделал 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.