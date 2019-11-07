США обеспокоены преследованием Порошенко

7 ноября, 2019, 12:49

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса президента о том, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора перед Конгрессом, обзор которых опубликовала "Европейская правда" .

Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер имели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым.

"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому другому украинцу - его фамилия Новиков, что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были данные и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял ", - сказал Тейлор.

По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, на которых брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский , о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко ", - сказал посол.