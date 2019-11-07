Сквер Небесной Сотни остался в государственной собственности, - решение суда
7 ноября, 2019, 22:57
Суд оставил сквер Небесной сотни в Киеве в государственной собственности
Об этом сообщил советник киевского городского головы Владимир Бондаренко в Facebook.
"Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании GPP Developers LTD по скверу Небесной Сотни о пересмотре судебных решений. Сквер сохранен в государственной собственности", - написал Бондаренко.
По данным КГГА, компания GPP Developers LTD подала заявление о пересмотре решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам: якобы из-за "неправильно проведенной экспертизе по принадлежности земельного участка к землям историко-культурного назначения".
- Высший хозяйственный суд оставил в силе решение о возвращении в госсобственность участков вблизи Михайловской площади в Киеве, где обустроен сквер Небесной сотни.
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