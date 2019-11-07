Сенцов хочет написать для росСМИ статью о том, что с ним происходило в Лабытнанги
7 ноября, 2019, 09:00
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил о желании написать статью о том, что с ним происходило в российской колонии в Лабытнанги
Об этом он заявил в интервью UA: Первый, передает издание "Крым.Реалии"
"В плане публицистики у меня есть желание написать статью о том, что там было, именно в Лабытнанги. Для "Новой Газеты" (российский информресурс, - Ред.), для российских СМИ, потому что, прежде всего, это их проблема - как у них там сидят заключенные", - сказал Сенцов.
Напомним, с 13 ноября 2017 г. Олег Сенцов находился в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России).
7 сентября Сенцова вернули Украине в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.
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