Сенцов хочет написать для росСМИ статью о том, что с ним происходило в Лабытнанги

7 ноября, 2019, 09:00

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил о желании написать статью о том, что с ним происходило в российской колонии в Лабытнанги

Об этом он заявил в интервью UA: Первый, передает издание "Крым.Реалии"

"В плане публицистики у меня есть желание написать статью о том, что там было, именно в Лабытнанги. Для "Новой Газеты" (российский информресурс, - Ред.), для российских СМИ, потому что, прежде всего, это их проблема - как у них там сидят заключенные", - сказал Сенцов.

Напомним, с 13 ноября 2017 г. Олег Сенцов находился в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России).

7 сентября Сенцова вернули Украине в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.