Саврасов об обысках у Макеенко: "Это звоночек руководству Прямого канала, что может быть и по-другому"

7 ноября, 2019, 12:10

7 ноября следователи ГБР пришли с обысками к владельцу канала "Прямой" Владимиру Макеенко и ищут документы, связанные с куплей-продажей канала

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Максим Саврасов сообщил в эфире Еспресо.TV

"Сегодня утром начались следственные действия, зашли 5 сотрудников ГБР, в квартире жена, помощник, адвокаты. Следователи понимают, что ничего в квартире не найдут. Они ищут документы, связанные с продажей, но такие документы в квартире обычно не хранят. Пока все спокойно, эксцессов не происходит, это больше похоже на звоночек руководству канала "Прямой", что может быть по-другому. Считаю это прямыми попытками повлиять на политику канала и владельцев", - заявил Саврасов.

По словам нардепа, у следователей есть список вещей, которые ищут, но ничего пока не нашли "и не найдут".