Россия увеличила поставки вооружений и техники в ОРДЛО, - разведка
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на данные разведки.
"Руководство России, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, активизировало логистическое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с начала ноября с.г. возросла интенсивность завоза автомобильным транспортом с территории РФ, через неконтролируемые участки границы , боеприпасов и военного имущества на базы хранения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется в основном в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий ", - сообщил Праута.
В частности, по словам представителя, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем. Российское оккупационное командование пытается скрыть информацию об этой и других аварии при транспортировке боеприпасов и взрывоопасных материалов.
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