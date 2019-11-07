Расширением ЕС и отношениями с Украиной все же будет заниматься венгерский дипломат, - представитель Еврокомиссии
7 ноября, 2019, 15:31
Представитель Еврокомиссии подтвердил, что должность еврокомиссара по политике добрососедства и переговорам о расширении достанется представителю Венгрии
Об этом он заявил на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
По его словам, соответствующие сообщения Еврокомиссии по трем комиссарах вскоре будут опубликованы
"Никаких изменений по портфелям, поэтому портфель комиссара Оливера Варгеи остается "политика добрососедства и переговоры о расширении", - сказал представитель Еврокомиссии.
Как сообщалось, в Европарламенте ожидаются дискуссии по поводу назначения венгерского кандидата.
Варгеи является опытным дипломатом, в настоящее время он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС отвечает в том числе за отношения блока с Украиной.
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