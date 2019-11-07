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Espreso.tvМирРасширением ЕС и отношениями с Украиной все же будет заниматься венгерский дипломат, - представитель Еврокомиссии

Расширением ЕС и отношениями с Украиной все же будет заниматься венгерский дипломат, - представитель Еврокомиссии


фото: reuters
Представитель Еврокомиссии подтвердил, что должность еврокомиссара по политике добрососедства и переговорам о расширении достанется представителю Венгрии

Об этом он заявил на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По его словам, соответствующие сообщения Еврокомиссии по трем комиссарах вскоре будут опубликованы

"Никаких изменений по портфелям, поэтому портфель комиссара Оливера Варгеи остается "политика добрососедства и переговоры о расширении", - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, в Европарламенте ожидаются дискуссии по поводу назначения венгерского кандидата.

Варгеи является опытным дипломатом, в настоящее время он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС отвечает в том числе за отношения блока с Украиной.

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