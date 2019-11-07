"Зачистка информпространства в турборежиме": журналисты "Прямого" заявили о наступлении на свободу слова
Видеообращение журналистов канал обнародовал на своей странице в Facebook.
"Сегодняшнюю ситуацию с обысками у владельца телеканала "Прямой" мы расцениваем как ни что иное как наступление на свободу слова и попытку зачистки информационного пространства в турборежиме", - заявили журналисты.
Журналисты отметили, что телеканал систематически испытывает давление.
"Все это цинично происходит как раз именно на следующий день после слушаний в Верховной Раде о свободе слова. "Прямой" уже не первый раз испытывает давление и один раз - это может быть совпадение, ну а дважды - это уже тенденция. Если сегодня пришли за журналистами "Прямого" завтра придут за любым телеканалом", - отметили журналисты "Прямого".
- Напомним, 7 ноября следователи ГБР пришли с обысками к владельцу канала "Прямой" Владимиру Макеенко.
- Сейчас ГБР проводит следствие по делу о купле-продаже "Прямого" . Это дело было возбуждено по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Глава ГБР Роман Труба ранее не исключал арест активов телеканала.
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