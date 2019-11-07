"Зачистка информпространства в турборежиме": журналисты "Прямого" заявили о наступлении на свободу слова

7 ноября, 2019, 22:10

Журналисты телеканала "Прямой" назвали обыски у владельца канала Владимира Макеенко наступлением на свободу слова и зачисткой информационного пространства

Видеообращение журналистов канал обнародовал на своей странице в Facebook.

"Сегодняшнюю ситуацию с обысками у владельца телеканала "Прямой" мы расцениваем как ни что иное как наступление на свободу слова и попытку зачистки информационного пространства в турборежиме", - заявили журналисты.

Журналисты отметили, что телеканал систематически испытывает давление.

"Все это цинично происходит как раз именно на следующий день после слушаний в Верховной Раде о свободе слова. "Прямой" уже не первый раз испытывает давление и один раз - это может быть совпадение, ну а дважды - это уже тенденция. Если сегодня пришли за журналистами "Прямого" завтра придут за любым телеканалом", - отметили журналисты "Прямого".