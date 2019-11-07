"Из человека превращаюсь в организм": Зеленский из-за руля Tesla пожаловался на тяжелую работу

7 ноября, 2019, 18:50

Видеорассказ Зеленского обнародовала его пресс-служба.

"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реальная жизнь, очень сложная, очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание. В конце вечера с человека превращаешься в такой организм, который не хочет ни думать, ни делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что из-за его работы возникают сложности не только у него, но и у его семьи.

"Это утомительно не только для меня, но и для семьи, потому что потом они спрашивают тебя: "Ну что, ты согласен?" Или "Мы же договаривались сегодня в 20:00 встречаемся", а ты об этом даже не помнишь , о чем ты договаривался. Ну, как говорят в Верховной Раде, решение принято ", - добавил Зеленский.

Видео было записано с салона автомобиля Tesla, которым Зеленский управлял во время рассказа.