"С14" выиграла суд у журналистов, которые назвали организацию "неонацистами"
Об этом сообщает издание "Грати".
Судебное разбирательство между "С14" и "Общественным" началось в июле 2018 года, иск о защите чести подал лидер "С14" Евгений Карась. Причиной стал твит англоязычной службы о задержании представителями С14 бразильского наемника "ДНР" Лусварги от 4 мая 2018 года, в котором организацию назвали "неонацистская группа".
"Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они националистическая группа, но ни в коем случае не неонацистская", - настаивал адвокат Виктор Мороз.
"Общественное" в ответ заявило, что не допустило нарушений. По их мнению, журналисты реализовали право на оценочное суждение, а раньше организацию "С14" называли "неонацистской" западная пресса, английский парламент и эксперты.
Лидер "С14" Евгений Карась, сказал, что когда "ГромадськеТБ" назвал его организацию неонацистской, это "сыграло на руку России". Карась также сказал судьям, что на заседание пришли их соратники армянской и крымскотатарской национальности, и это подтверждает, что "С14" не является неонацистской организацией.
- Служба безопасности Украины не раскрывали уголовное производство против организации С14 из-за задержания гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.
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