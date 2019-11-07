"С14" выиграла суд у журналистов, которые назвали организацию "неонацистами"

7 ноября, 2019, 15:23

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение, запрещающее называть праворадикальную организацию "С14" "неонацистской группой"

Об этом сообщает издание "Грати".

Судебное разбирательство между "С14" и "Общественным" началось в июле 2018 года, иск о защите чести подал лидер "С14" Евгений Карась. Причиной стал твит англоязычной службы о задержании представителями С14 бразильского наемника "ДНР" Лусварги от 4 мая 2018 года, в котором организацию назвали "неонацистская группа".

"Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они националистическая группа, но ни в коем случае не неонацистская", - настаивал адвокат Виктор Мороз.

"Общественное" в ответ заявило, что не допустило нарушений. По их мнению, журналисты реализовали право на оценочное суждение, а раньше организацию "С14" называли "неонацистской" западная пресса, английский парламент и эксперты.

Лидер "С14" Евгений Карась, сказал, что когда "ГромадськеТБ" назвал его организацию неонацистской, это "сыграло на руку России". Карась также сказал судьям, что на заседание пришли их соратники армянской и крымскотатарской национальности, и это подтверждает, что "С14" не является неонацистской организацией.