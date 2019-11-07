"Подавляют недовольных и клевещут на невиновных": Трамп обвинил демократов в тоталитаризме

7 ноября, 2019, 13:59

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в тоталитаризме

Во время выступления перед своими сторонниками в Луизиане, которое транслировал телеканал Fox News, Трамп заявил, что демократы "подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты".

Трамп утверждает, что демократы "устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию", чтобы "навязать свой социалистический порядок дня".

По его словам, в случае победы демократов на выборах США ждет экономическая депрессия, "которой вы никогда не видели".