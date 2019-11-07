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Espreso.tvМир"Подавляют недовольных и клевещут на невиновных": Трамп обвинил демократов в тоталитаризме

"Подавляют недовольных и клевещут на невиновных": Трамп обвинил демократов в тоталитаризме


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в тоталитаризме

Во время выступления перед своими сторонниками в Луизиане, которое транслировал телеканал Fox NewsТрамп заявил, что демократы "подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты".

Трамп утверждает, что демократы "устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию", чтобы "навязать свой социалистический порядок дня".

По его словам, в случае победы демократов на выборах США ждет экономическая депрессия, "которой вы никогда не видели".

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