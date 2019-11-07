"Это может привести к вашему падению" Тэйлор предупреждал Зеленского об опасном влиянии Коломойского
Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств Тейлора перед Конгрессом, сообщает Европейская правда.
"Влияние олигархов - это проблема. Это большая проблема. И особенно большой она есть сегодня, при новой власти. Это именно та проблема и забота, тот вопрос, который мы, и правительство США, и более широкое международное сообщество, имеем с администрацией Зеленского. влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особое беспокойство. Этот человек - Коломойский, и его влияние растет", - сказал Тейлор.
Он заявил, что лично предупреждал Зеленского о том, что дальнейший рост влияния Коломойского может привести к политическим последствиям для него.
"Это одно из беспокойств, которые я несколько раз очень четко выражал президенту Зеленскому и его команде, объясняя: знаете, господин президент, Коломойского люди не избирали. Они избрали вас, а вместо этого он, то есть Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве. И в конце концов это может привести к вашему падению. Я несколько раз общался с ним об этом", - сказал Тейлор.
- Также дипломат сообщил, что у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе.
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