"Это может привести к вашему падению" Тэйлор предупреждал Зеленского об опасном влиянии Коломойского

7 ноября, 2019, 12:24

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор несколько раз говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому об опасности влияния олигарха Игоря Коломойского на правительство

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств Тейлора перед Конгрессом, сообщает Европейская правда.

"Влияние олигархов - это проблема. Это большая проблема. И особенно большой она есть сегодня, при новой власти. Это именно та проблема и забота, тот вопрос, который мы, и правительство США, и более широкое международное сообщество, имеем с администрацией Зеленского. влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особое беспокойство. Этот человек - Коломойский, и его влияние растет", - сказал Тейлор.

Он заявил, что лично предупреждал Зеленского о том, что дальнейший рост влияния Коломойского может привести к политическим последствиям для него.

"Это одно из беспокойств, которые я несколько раз очень четко выражал президенту Зеленскому и его команде, объясняя: знаете, господин президент, Коломойского люди не избирали. Они избрали вас, а вместо этого он, то есть Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве. И в конце концов это может привести к вашему падению. Я несколько раз общался с ним об этом", - сказал Тейлор.