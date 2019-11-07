"Это какой-то трэш": Гончарук приехал в Запорожье и пообещал достроить мост за 3 года
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня в Запорожье. Город с большим потенциалом, но заброшенный неэффективным менеджментом... Сегодня я был на запорожском мосту. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004 году! 15 лет (!!!). И не построили. За это время в Украине сменилось 5 президентов, состоялось 2 революции. Это какой-то трэш Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 млрд грн", - возмутился премьер.
По словам Гончарука, после летней поездки президента Зеленского правительство нашло 30 млн на проектную документацию, откорректировали проект и прошли экспертизу.
"У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию. Все говорят, что одну сторону делать 2-3 года. Мы уверены - сделаем за 1-1,5 года. А весь мост построим за 2-3 года ", - заявил он.
Премьер подчеркнул, что качество работ и сроки будут контролироваться жестко, под его личным руководством.
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