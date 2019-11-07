"Будем бегать с огнеметом и выжигать этот документ": правительство подало в Совет акт по "согласия на обработку данных"

7 ноября, 2019, 10:02

Правительство передало в парламент акт, который будет защищать украинский в том, как организации обращаются с их личными данными, но и избавит их от документа "Согласие на обработку персональных данных"

Об этом сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине немного меньше бюрократии. Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных". ... И вот, вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. с другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает!" - пояснил Дубилет.

По словам министра, просто принять закон будет недостаточно.

"После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну, и заодно будем учить бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию", - добавил он.