"Александрия" - "Сент-Этьен": стали известны стартовые составы команд
Об этом сообщает официальный twitter украинского клуба.
Лига Европы
Групповой раунд. 4-й тур
Группа I
"Александрия" (Украина) - "Сент-Этьен" (Франция)
7 ноября, Львов, "Арена Львов"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Шастал
Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Довгый, Безбородко, Тейшейра, Задерака
"Сент-Этьен": Рюфьё, Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Аолу, Норден, Берич, Хазри
Запасные: Мулен, Мукуди, Будебуз, Камара, Габриэл Силва, Амума, Диуссе
Стартовый состав на матч против @ASSEofficiel : Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Гречишкин, Банада - Третьяков, Ковалец, Лучкевич - Шастал pic.twitter.com/WzhrNYgFpO- ФК "Александрия" (@ FCO1948) 7 ноября 2019 г
@MatDebuchy , @BouangaDenis et les Verts arrivent à la Lviv Arena pic.twitter.com/VsztACXg1L- AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 7 ноября 2019 г.
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