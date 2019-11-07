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Espreso.tvСпорт"Александрия" - "Сент-Этьен": стали известны стартовые составы команд

"Александрия" - "Сент-Этьен": стали известны стартовые составы команд


фото: twitter
Стали известны стартовые составы команд в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы между украинской "Александрией" и французским "Сент-Этьеном"

Об этом сообщает официальный twitter украинского клуба.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа I

"Александрия" (Украина) - "Сент-Этьен" (Франция)

7 ноября, Львов, "Арена Львов"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Шастал

Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Довгый, Безбородко, Тейшейра, Задерака

"Сент-Этьен": Рюфьё, Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Аолу, Норден, Берич, Хазри

Запасные: Мулен, Мукуди, Будебуз, Камара, Габриэл Силва, Амума, Диуссе

 

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