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Espreso.tvОбществоПропагандистка с Russia Today на Мировом форуме за демократию заявила, что это Грузия оккупировала РФ, - журналист

Пропагандистка с Russia Today на Мировом форуме за демократию заявила, что это Грузия оккупировала РФ, - журналист

В Страсбурге 6-8 ноября проходит Всемирный форум за демократию

Об инциденте с российской пропагандисткой сообщил корреспондент "Укринформа" Андрей Лавренюк в Facebook.

"Представительница Russia Today только на Мировом форуме за демократию на панели о восстановлении доверия к новостям заявила что это Грузия оккупировала российскую территорию. Зал взорвался", - говорится в сообщении Лавренюка.

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Напомним, что Совет Европы пригласил заместителя главреда Russia Today на форум о восстановлении доверия к новостям.

 

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