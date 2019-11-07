Правительство привлечет 450 млн евро от ЕИБ на ремонт трассы Киев-Одесса

7 ноября, 2019, 09:19

Кабинет министров принял решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на восстановление украинских дорог

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Сегодня Правительством принято решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на строительство обхода г. Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях)", - сообщил Криклий.

По словам министра, кредит выдан на 15 лет.