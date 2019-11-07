 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство привлечет 450 млн евро от ЕИБ на ремонт трассы Киев-Одесса

Правительство привлечет 450 млн евро от ЕИБ на ремонт трассы Киев-Одесса

Кабинет министров принял решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на восстановление украинских дорог

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Сегодня Правительством принято решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на строительство обхода г. Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях)", - сообщил Криклий.

По словам министра, кредит выдан на 15 лет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать