Посольство требует в The New York Times не печатать карту Украины без Крыма

7 ноября, 2019, 10:01

Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской пропаганде

Об этом пресс-служба посольства Украины в США сообщила в Facebook.

Американское издание в одной из своих последних статей снова использовало карту с нарушением международно признанной границы Украины.

"Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. Ошибка должна быть исправлена!", - заявили в посольстве.