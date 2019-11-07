 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосольство требует в The New York Times не печатать карту Украины без Крыма

Посольство требует в The New York Times не печатать карту Украины без Крыма

Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской пропаганде

Об этом пресс-служба посольства Украины в США сообщила в Facebook.

Американское издание в одной из своих последних статей снова использовало карту с нарушением международно признанной границы Украины.

"Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. Ошибка должна быть исправлена!", - заявили в посольстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать