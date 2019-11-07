Посольство требует в The New York Times не печатать карту Украины без Крыма
7 ноября, 2019, 10:01
Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской пропаганде
Об этом пресс-служба посольства Украины в США сообщила в Facebook.
Американское издание в одной из своих последних статей снова использовало карту с нарушением международно признанной границы Украины.
"Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. Ошибка должна быть исправлена!", - заявили в посольстве.
- Отметим, что на одной из иллюстраций к публикации в NYT изображена карта региона, где материковая Украина обозначена белым цветом , а все остальные вокруг, включая Крым, - серым.
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