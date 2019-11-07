Послы США, Великобритании, Германии и Франции посетили участки разведения на Донбассе

7 ноября, 2019, 17:22

Послы США, Франции, Германии и Великобритании посетили зону Операции объединенных сил у Золотого, где развели войска, и в районе Богдановки (Петровского), где это разведение должно произойти 8 ноября

Об этом сообщает Lb.ua .

"Я думаю, мы видели сегодня, какие усилия предпринимаются для этого разведения. Мы очень надеемся, что и в Петровском будет разведение. Важно было пообщаться с людьми - как они чувствуют себя здесь после разведения. Я лично надеюсь, что это будет началом удачных разведений, что это не конец ", - сказала посол Германии Анка Фельдгузен.

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, сказал, что органы внутренних дел должны обеспечить безопасность в зонах разведения при отсутствии ВСУ.

"Я рад присоединиться к своим коллегам и увидеть, как идет подготовка к разведению войск в Петровском и какая ситуация здесь, в Золотом. Украинская власть выполнила свою часть договоренностей, и это разведение - часть подготовки к предстоящему саммиту (нормандской четверки)", - сказал он.

Посол Франции Этьен де Понсен выразил надежду, что разведение сил состоится, поскольку это условие для встречи в нормандском формате.

"Президент Макрон делает все, чтобы этот саммит как можно скорее состоялся в Париже ... И для меня было важно увидеть, как все происходит", - сказал он.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сказала, что ее интересует опыт жителей после разведения. И добавила, что британские власти оказывают значительную поддержку Украине.

"И нам было важно побывать здесь, чтобы понять, как дальше оказывать помощь", - сказал Симмонс.