Послы США, Великобритании, Германии и Франции посетили участки разведения на Донбассе
Об этом сообщает Lb.ua .
"Я думаю, мы видели сегодня, какие усилия предпринимаются для этого разведения. Мы очень надеемся, что и в Петровском будет разведение. Важно было пообщаться с людьми - как они чувствуют себя здесь после разведения. Я лично надеюсь, что это будет началом удачных разведений, что это не конец ", - сказала посол Германии Анка Фельдгузен.
Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, сказал, что органы внутренних дел должны обеспечить безопасность в зонах разведения при отсутствии ВСУ.
"Я рад присоединиться к своим коллегам и увидеть, как идет подготовка к разведению войск в Петровском и какая ситуация здесь, в Золотом. Украинская власть выполнила свою часть договоренностей, и это разведение - часть подготовки к предстоящему саммиту (нормандской четверки)", - сказал он.
Посол Франции Этьен де Понсен выразил надежду, что разведение сил состоится, поскольку это условие для встречи в нормандском формате.
"Президент Макрон делает все, чтобы этот саммит как можно скорее состоялся в Париже ... И для меня было важно увидеть, как все происходит", - сказал он.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс сказала, что ее интересует опыт жителей после разведения. И добавила, что британские власти оказывают значительную поддержку Украине.
"И нам было важно побывать здесь, чтобы понять, как дальше оказывать помощь", - сказал Симмонс.
- Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).
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