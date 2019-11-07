Поручительство Коломойского на 9,2 млрд грн кредитов ПриватБанка: суд приостановил рассмотрение дела
Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос "Интерфакс-Украина", передает hromadske .
В апреле 2019 г. Печерский суд столицы принял решение в пользу Игоря Коломойского, бывшего владельца ПриватБанка.
Согласно этому решению договоры поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые Национальный банк выдал ПриватБанку к его национализации, разорвали. Общая сумма, на которую Коломойский выдал личные поручительства, составляет 9,2 млрд грн.
Согласно данным Национального банка, суд приостановил рассмотрение дела о поручительстве Коломойского до принятия окончательного решения в апелляции о незаконной национализации ПриватБанка. В этом деле Апелляционный суд уже назначил коллегию судей.
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