Портнов назвался журналистом и пожаловался полиции на "Радио Свобода": открыто два уголовных производства

7 ноября, 2019, 20:11

В Национальной полиции подтвердили, что открыли производство по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова о совершении препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушении неприкосновенности частной жизни

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сегодня утром к следователям Национальной полиции Украины обратился адвокат Андрея Портнова с заявлением о том, что в период с 26 октября по 31 октября на территории Печерского района Киева неустановленные лица осуществляют относительно Портнова незаконный сбор информации. В заявлении были изложены обстоятельства, которые заявитель считает нарушением его прав и нарушением действующего законодательства. Следователи, как того требует Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности, статья 214 УПК, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Криминального кодекса Украины - статьей 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статьей 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Будет проведено досудебное расследование для того, чтобы установить все обстоятельства, изложенные в заявлении, и принять окончательное процессуальное решение в этом уголовном производстве " , - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

Андрей Портнов указал в своем телеграмм-канале, что полиция зарегистрировала производстве "по факту противоправных действий в отношении меня функционерами одиозного Радио Свобода", приведя те же статьи Уголовного кодекса, о которых информируют в полиции.