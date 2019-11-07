Полицейских обвинили в убийстве известного английского футболиста

7 ноября, 2019, 15:58

В Великобритании двум полицейским предъявили обвинения в убийстве в 2016 году бывшего футболиста "Астон Виллы" Далиана Аткинсона

Об этом сообщает Sky News.

Один из полицейских обвинен в непредумышленном убийстве, другой - в нападении, что повлекло физический вред.

Трагедия произошла в августе 2016 года, когда полицейские прибыли к дому 48-летнего Аткинсона по вызову об угрозе жизни, применили против него электрошокер, после чего футболист умер в карете скорой помощи из-за остановки сердца.

Далиан Аткинсон известен благодаря выступал за "Астон Виллу", в составе которой он провел 85 матчей и забил 23 гола за четыре сезона. Также форвард играл за "Ипсвич", "Шеффилд Уэнсдей", "Манчестер Сити", испанский "Реал Сосьедад", турецкий "Фенербахче", французский "Мец", саудовский "Аль-Иттихад" и южнокорейский "Чонбук".