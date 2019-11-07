Подрыв авто на Брест-Литовском шоссе в Киеве: полиция расследует умышленное убийство

7 ноября, 2019, 12:52

Вечером 6 ноября в результате взрыва на Брест-Литовском шоссе в Киеве погиб водитель автомобиля Mercedes-Benz, двое пассажиров получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По факту взрыва автомобиля, в результате которого погиб человек, столичные следователи начали уголовное производство. Предварительная квалификация события - умышленное убийство", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что правоохранители отрабатывают несколько основных версий совершения этого правонарушения, основная из которых - предпринимательская деятельность человека, который в момент взрыва находился в машине.

В полиции рассказали, что двое мужчин, находившихся в салоне, получили телесные повреждения и находятся в больнице.

Напомним, по словам свидетелей, Mercedes-Benz черного цвета стоял на повороте в направлении села Чайки, когда к машине подъехал мотоциклист, бросил в автомобиль взрывное устройство и уехал. Взрывной волной у машины снесло крышу.

В результате инцидента погиб водитель.