Подрыв авто на Брест-Литовском шоссе в Киеве: полиция расследует умышленное убийство
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"По факту взрыва автомобиля, в результате которого погиб человек, столичные следователи начали уголовное производство. Предварительная квалификация события - умышленное убийство", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что правоохранители отрабатывают несколько основных версий совершения этого правонарушения, основная из которых - предпринимательская деятельность человека, который в момент взрыва находился в машине.
В полиции рассказали, что двое мужчин, находившихся в салоне, получили телесные повреждения и находятся в больнице.
Напомним, по словам свидетелей, Mercedes-Benz черного цвета стоял на повороте в направлении села Чайки, когда к машине подъехал мотоциклист, бросил в автомобиль взрывное устройство и уехал. Взрывной волной у машины снесло крышу.
В результате инцидента погиб водитель.
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