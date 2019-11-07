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Espreso.tvОбществоПашинского не привезли на допрос о расстрелах Майдана: суд предоставил ему статус человека в опасности

Пашинского не привезли на допрос о расстрелах Майдана: суд предоставил ему статус человека в опасности


фото: censor.net
В четверг, 7 ноября, экс-нардепа Сергея Пашинского не смогли доставить в Святошинский суд на допрос по делу о расстрелах на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года

Об этом сообщает "Украинская правда" .

Пашинского не привезли в суд с изолятора временного содержания, где он находится в качестве подозреваемого по другому делу, поскольку ранее суд предоставил ему статус человека, которому может угрожать опасность.

"Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность. Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Вместо этого суд решил провести допрос в режиме видеоконференции из помещения ИВС, но персонал ИВС сообщил, что не может обеспечить видеосвязь по техническим причинам. Поэтому допрос Пашинского перенесли на 21 ноября.

  • Напомним, 7 октября Печерский райсуд Киева арестовал экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского до 4 декабря без права внесения залога.
  • Ранее Генпрокуратура возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Киевской области Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.
  • Пашинский назвал свой арест политическим преследованием и показательной расправой, отметив, что его арест заранее публично анонсировал Андрей Портнов.
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