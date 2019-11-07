Пашинского не привезли на допрос о расстрелах Майдана: суд предоставил ему статус человека в опасности

7 ноября, 2019, 16:49

В четверг, 7 ноября, экс-нардепа Сергея Пашинского не смогли доставить в Святошинский суд на допрос по делу о расстрелах на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года

Об этом сообщает "Украинская правда" .

Пашинского не привезли в суд с изолятора временного содержания, где он находится в качестве подозреваемого по другому делу, поскольку ранее суд предоставил ему статус человека, которому может угрожать опасность.

"Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность. Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Вместо этого суд решил провести допрос в режиме видеоконференции из помещения ИВС, но персонал ИВС сообщил, что не может обеспечить видеосвязь по техническим причинам. Поэтому допрос Пашинского перенесли на 21 ноября.