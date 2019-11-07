Оккупанты в Крыму закрыли КПВВ "Армянск", потому что Украина временно закрыла "Каланчак"
7 ноября, 2019, 11:09
С 7 по 15 ноября Контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на административной границе с оккупированным Россией Крымом закроют на 9 дней
Об этом передает Еспресо.TV
Руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к главе Херсонской ОГА о приостановлении оформления граждан в КПВВ "Каланчак" для проведения строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на админгранице с Крымом.
В то же время, как сообщает Радио Свобода, Пограничное управление ФСБ России в Крыму временно закрыло пункт пропуска "Армянск".
Как пишут местные СМИ со ссылкой на российскую спецслужбу, закрытие пункта пропуска связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице.
Сообщается, что автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.
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