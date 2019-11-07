Оккупанты в Крыму закрыли КПВВ "Армянск", потому что Украина временно закрыла "Каланчак"

7 ноября, 2019, 11:09

С 7 по 15 ноября Контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на административной границе с оккупированным Россией Крымом закроют на 9 дней

Об этом передает Еспресо.TV

Руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к главе Херсонской ОГА о приостановлении оформления граждан в КПВВ "Каланчак" для проведения строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на админгранице с Крымом.

В то же время, как сообщает Радио Свобода, Пограничное управление ФСБ России в Крыму временно закрыло пункт пропуска "Армянск".

Как пишут местные СМИ со ссылкой на российскую спецслужбу, закрытие пункта пропуска связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице.

Сообщается, что автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.