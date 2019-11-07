Обмен и выборы на Донбассе: Зеленский назвал основные темы "нормандского" саммита

7 ноября, 2019, 20:38

Об этом он сказал в своем видеоблоге "Зе! Президент" в Youtube.

Будут обсуждены форматы нового обмена и выборов на оккупированной территории Донбасса.

"Какой дальше план действий, в каких городах или селах будет разведение войск, каким будет формат нового обмена, сроки, формат выборов на Донбассе будет ... Все эти вопросы надо говорить на нормандской встрече, а потом приходить к обществу и говорить - вот у нас есть такие варианты решений, никаких тайн ", - сказал Зеленский.

Он сказал, что эта встреча может приблизить Украину к прекращению боевых действий.

"С 2016 года этих встреч не было, давайте посчитаем, сколько людей погибло за это время. Нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и возвращению пленных", - добавил президент.