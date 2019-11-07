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Espreso.tvОбществоНефедов сказал, когда заработает онлайн-система жалоб на работу таможни

Нефедов сказал, когда заработает онлайн-система жалоб на работу таможни


фото: gordonua
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассчитывает запустить электронную систему жалоб на работу таможни уже на следующей неделе

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы внедряем ряд сервисов по примеру того же калькулятора расчета таможенной стоимости оформления автомобилей, новую электронную систему для жалоб, которая, очень надеюсь, заработает уже на следующей неделе", - заявил Нефедов,

Он также отметил, что является сторонником как можно более полного открытия таможенной информации с целью повышения доверия украинцев к работе Таможенной службы.

"То, что мы сделали инновационное в калькуляторе с расчетом таможенной стоимости авто, - это открытие данных по аналогичным автомобилям... По состоянию на сейчас закон запрещает нам выдавать индивидуальную информацию. Мы уже подали законопроект, он уже зарегистрирован под номером 2318, который позволяет нам открывать обезличенную таможенную информацию. В идеале, я бы вообще показывал все машины, которые оформляются, и их цены, без указания фамилий, что здесь секретного? Наоборот, пусть люди убедятся, что таможня работает честно", - сказал Нефедов.

По его словам, необходимо улучшать данный онлайн-сервис по расчету таможенной стоимости автомобилей, добавив в базу отдельную категорию по стоимости электромобилей.

"Нам с точки зрения качества нужно улучшать, добавить отдельную форму по тем же электромобилям. Будем открывать информацию и дальше, и мне бы очень хотелось сделать это не только по автомобилям", - отметил Нефедов.

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