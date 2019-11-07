Нафтогаз рассчитывает взыскать с Газпрома $ 3 млрд долга до конца 2020 года

7 ноября, 2019, 15:20

НАК "Нафтогаз Украины" планирует взыскать в Нидерландах долг с российского "Газпрома" в размере $ 3 млрд до конца 2020 года

Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook .

Как отметил Витренко, на 4 декабря 2019 года запланированы слушания в суде Амстердама по иску "Нафтогаза" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах.

По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.

"Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает $ 3 млрд. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года", - написал он.

Витренко также добавил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, "но Нидерланды сейчас выглядят быстрым вариантом".