Нафтогаз рассчитывает взыскать с Газпрома $ 3 млрд долга до конца 2020 года
Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook .
Как отметил Витренко, на 4 декабря 2019 года запланированы слушания в суде Амстердама по иску "Нафтогаза" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах.
По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.
"Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает $ 3 млрд. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года", - написал он.
Витренко также добавил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, "но Нидерланды сейчас выглядят быстрым вариантом".
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Напомним, ранее исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска против Газпрома.
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