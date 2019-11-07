НАБУ разоблачило судью, который получил $2 тыс. взятки и держал их в баночке из-под горошка
7 ноября, 2019, 14:30
Детективы НАБУ поймали "на горячем" судью Заречного районного суда Сум после получения им взятки в размере $2 тыс.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что судья требовал неправомерную выгоду от гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.
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