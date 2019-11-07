На Киевщине полиция возбудила уголовное дело о препятствовании работе журналистов коммунальщиком

7 ноября, 2019, 17:42

На Киевщине полция открыла уголовное производство по факту препятствования работе журналистов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Инцидент произошел в городе Вишневое, куда прибыли журналисты одного из центральных телеканалов сделать видеосюжет о ремонтных работах системы отопления.

Во время подготовки сюжета работник жилищно-эксплуатационной конторы дал журналистам интервью о ходе ремонтных работ системы отопления многоквартирного дома. После этого видеооператор и журналист хотели сделать видеосъемку на крыше многоэтажки, однако коммунальщик помешал им это сделать.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.

По данному факту полиция Киево-Святошинского района открыла уголовное производство по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения работнику ЖЭКа в совершении уголовного преступления.