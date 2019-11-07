 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе за сутки ранены четверо украинских военных

На Донбассе за сутки ранены четверо украинских военных

6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы 5 вражеских обстрелов.

Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил. С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать