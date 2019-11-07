На Донбассе за сутки ранены четверо украинских военных
7 ноября, 2019, 07:20
6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы 5 вражеских обстрелов.
Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил. С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела.
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