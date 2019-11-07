На Буковине таможенники "не довозили "евробляхи" до границы: государство получило от схемы 3 млн убытков

7 ноября, 2019, 09:38

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему на черновицкой таможне по оформлению "евроблях", которая нанесла государству ущерб минимум на 3 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Чиновник таможенного поста "Вадул-Сирет" вместе с сообщником организовали противоправную схему легализации иномарок, которые были на территории нашей страны в режиме "временного ввоза", - говорится в сообщении.

Согласно ему, должностные лица за 500-1000 евро вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде машин за пределы нашей страны без фактического пересечения ими границы.

Такая сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тысяч гривень за нелегальное использование автомобилей на иностранной регистрации.

Для получения денег таможенники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По оперативным данным, за месяц дельцы незаконно оформили почти 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 млн грн.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Решается вопрос об объявлении обоим злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.