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Espreso.tvОбществоМинобороны Украины и Пентагон подписали протокол о оборонном сотрудничестве

Минобороны Украины и Пентагон подписали протокол о оборонном сотрудничестве

В четверг, 7 ноября, в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве состоялись украинско-американские двусторонние оборонные консультации

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Во время обсуждений говорилось в частности о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также о поддержке со стороны США в этом вопросе.

"Американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины", - сообщили в Минобороны Украины.

По итогам двусторонних оборонных консультаций стороны подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и США.

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