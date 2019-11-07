Минобороны Украины и Пентагон подписали протокол о оборонном сотрудничестве
7 ноября, 2019, 21:43
В четверг, 7 ноября, в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве состоялись украинско-американские двусторонние оборонные консультации
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Во время обсуждений говорилось в частности о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также о поддержке со стороны США в этом вопросе.
"Американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины", - сообщили в Минобороны Украины.
По итогам двусторонних оборонных консультаций стороны подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и США.
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