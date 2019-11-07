Минобороны России пригрозило Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко"

7 ноября, 2019, 12:49

Российские провокации начались после того, как Украина перекрыла часть акватории Черного моря

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

"Российские провокации начались после того, как Украина перекрыла часть акватории Черного моря. Государство-агрессор письменно угрожала украинским властям в связи с тем, что наши учения, по их словам, угрожают оборудованию газостроительных платформ "Черноморнефтегаз", а также всем работникам и военнослужащим, обеспечивающих охрану. Агрессор заявил о рисках для морской среды из-за нарушения функционирования этих платформ", - заявил Бабин.

По его словам, Россия должна аргументировать свои угрозы к украинской власти, ведь действия государства-агрессора являются нарушением морского права и признаком конфликта с Украиной.

Отметим, что будут проведены переговоры Госрыбагентства с представителями оккупационной власти РФ.

В 2019 году координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что "вышки Бойко" переоборудованы в военные объекты для обеспечения контроля над захваченным активом Украины с использованием военной силы.