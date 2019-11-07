МИД Украины направило России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя"
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"7 ноября 2019 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях" , - говорится в сообщении.
Российский груз был перемещен на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных правил доставки гуманитарных грузов.
"Требуем от российской стороны в дальнейшем, при организации так называемых "гуманитарных конвоев", запланированных на 14 ноября, 21 ноября, 28 ноября, 5 декабря и 12 декабря 2019 года, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств ", - добавили в МИД.
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