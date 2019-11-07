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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: REUTERS
6 ноября были сыграны 8 матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 4-й тур

6 ноября

Группа A

ПСЖ (Франция) - "Брюгге" (Бельгия) 1: 0

Голы: Икарди, 22

"Реал" (Испания) - "Галатасарай" (Турция) 6: 0

Голы: Родриго, 4, 7, 90 7, Рамос, 14 (пен), Бензема, 45, 81

Группа B

"Бавария" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) 2: 0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0: 4

Голы: Ло Чельсо, 34, Сон, 57, 61, Эриксен, 85

Группа С

"Динамо" (Хорватия) - "Шахтер" (Украина) 3: 3

Голы: Петкович, 25 Авинчусец, 82, Адеми, 89 - Алан Патрик, 13 Мораес, 90 + 3, Тете, 90 +7 (пен)

"Аталанта" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 1

Голы: Пашалич, 49 - Стерлинг, 7

 

 

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Ювентус" (Италия) 1: 2

Голы:: Миранчук, 12 - Рэмси, 4, Дуглас Коста, 90 + 3

"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 2: 1

Голы: Томас, 4 (аг), Волланд, 55 - Мората, 90 + 4

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