Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 4-й тур
6 ноября
Группа A
ПСЖ (Франция) - "Брюгге" (Бельгия) 1: 0
Голы: Икарди, 22
"Реал" (Испания) - "Галатасарай" (Турция) 6: 0
Голы: Родриго, 4, 7, 90 7, Рамос, 14 (пен), Бензема, 45, 81
Группа B
"Бавария" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) 2: 0
Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0: 4
Голы: Ло Чельсо, 34, Сон, 57, 61, Эриксен, 85
Группа С
"Динамо" (Хорватия) - "Шахтер" (Украина) 3: 3
Голы: Петкович, 25 Авинчусец, 82, Адеми, 89 - Алан Патрик, 13 Мораес, 90 + 3, Тете, 90 +7 (пен)
"Аталанта" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 1
Голы: Пашалич, 49 - Стерлинг, 7
Группа D
"Локомотив" (Россия) - "Ювентус" (Италия) 1: 2
Голы:: Миранчук, 12 - Рэмси, 4, Дуглас Коста, 90 + 3
"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 2: 1
Голы: Томас, 4 (аг), Волланд, 55 - Мората, 90 + 4
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