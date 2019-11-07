Легендарный украинский КрАЗ. Нужен ли он своей стране?

7 ноября, 2019, 15:09

В течение первых 20 лет государственности нашей страны (по 2012 год) Министерством обороны Украины было приобретено 20 автомобилей КрАЗ, хотя потребность в такой технике исчислялась гораздо более значительными цифрами - 15 000 шт.

Задолженность же за эти автомобили была погашена уже после начала боевых действий на востоке нашей страны.

За время независимости Украины коллективом "КрАЗа" разработано несколько десятков моделей военной техники:

1. Бортовые: КрАЗ-5233ВЕ, КрАЗ-6322 "Солдат", КрАЗ В12.2МЕХ, шасси: КрАЗ-6511НЕ, КрАЗ-63221 и др.

2. Тягачи: КрАЗ-6446, КрАЗ-6443, КрАЗ-6510.

3.Бронированные: КрАЗ-FIONA, КрАЗ-RAPTOR и т. Д.

A также - различные модели автокранов, топливозаправщиков, экскаваторов, водовозов, командно-штабных машин, передвижных мастерских, машин РСЗО, эвакуаторов, рефрижераторов, мультилифт, контейнеровозов и другой военной техники.

Дополнительно к линейке автомобилей колесной формулы 6 × 6 Кременчугский автомобильный завод освоил выпуск автомобилей как меньшего класса, то есть 4 × 4, так и класса 8 × 8, что позволяет полностью удовлетворить требования заказчика по перевозке и оптимальному размещению вооружения весом от 5 до 35 тонн.

Вся эта военная автомобильная техника создавалась и прошла крещение в боевых действиях на Ближнем и Среднем Востоке, Африке, в работе миротворческих миссий и сейчас несет службу во всех уголках нашей планеты. Сегодня в портфеле заказчиков завода насчитывается 72 страны мира.

На начало боевых действий на востоке страны у "КрАЗа" уже была представлена широкая гамма военной автомобильной техники, альтернативы которой и сегодня нет у других производителей. С 2003 по 2008 год автомобили КрАЗ-6322, КрАЗ-63221, КрАЗ-6446, КрАЗ-5233ВЕ, КрАЗ-5233НЕ прошли полный комплекс испытаний в горах Крыма и Карпатах, херсонских песках и донецкой степи, и были поставлены на вооружение МО Украины (Приказ министра обороны № 58 от 20.02.2008р. и № 523 от 23.08.2011р.)

Финансировались проектирование, построение и испытание этой техники не за бюджетные средства и не за гранты, а за инвестиционные средства акционеров "КрАЗа".

И в 2014 году, и по сегодняшний день на "КрАЗе" имеются мощности для производства 7000 автомобилей в год при односменном режиме работы.

Когда начались боевые действия, "КрАЗ" предложил оснастить автомобильными шасси всю военную инфраструктуру, подтверждает и статистика.

В 2014 году МО закупило 100 автомобилей, в 2015 году - 599, в 2016-му- 241, в 2017 году - 273, в 2018-м - 59 автомобилей. Кроме того, около 1000 автомобилей было приобретено Национальной гвардией и более 500 - государственными пограничными войсками Украины. С 2019 году закупки военных автомобилей КрАЗ украинскими силовыми ведомствами была прекращена. И приоритет получили МАЗы-Богданы.

В 2014 году "КрАЗ" посещали командующие различных родов войск с просьбой предоставить любую технику, поскольку на передовой не на чем было подвозить боеприпасы, доставлять солдат и т. д. Понимая проблемную ситуацию, "КрАЗ" в аварийном порядке отгрузил автомобили, находившиеся на складе. Это более 500 КрАЗов, изготовленных для поставки в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. К тому же, автомобили перекрасили и дооборудовали дополнительными обогревателями и другими опциями, которые не были предусмотрены для стран с южным тропическим климатом.

В 2016 году Черкасский автомобильный завод компании "Богдан Моторс" приступил к сборке армейских грузовиков под этой маркой. Как известно, автомобили "Богдан" изготовляют из машинокомплектов, прежде всего, белорусского предприятия "БилАвтоМАЗ", используются 9,7-литровые дизельные двигатели Weichai Power и коробки передач Fast Gear. Кстати, именно с этими агрегатами первыми были поставлены на вооружение ВСУ автомобили "КрАЗ", а уже потом - автомобили "Богдан". Двигатели Weichai Power на "Богдане" начали устанавливать в 2017 году, используя протоколы испытаний КрАЗа, которые передали корпорации "Богдан" наши военные, нарушив коммерческую тайну. Неправдивой является информация "Богдан Моторс" о закупке колес у украинских производителей. По полученным ответам от Кременчугского колесного завода (КрКЗ), "Иста" (Днепр) и завода "Росава" (Белая Церковь) понятно, что корпорация "Богдан" не закупает у них колеса и комплектующие.

На сегодня на заводе "Богдан" на полу, где разбросаны комплектующие, без конвейера, без каких-либо средств механизации и контроля собираются автомобили, точнее - прикручиваются колеса до готового автомобиля. На заводе отсутствуют стенды для испытания узлов и агрегатов, да и автомобиль поставляется военным без проведения соответствующих приемо-сдаточных испытаний.

Как можно эксплуатировать на дорогах общего пользования автомобили, при составлении которых не контролируются углы установки управляемых колес (развал и схождение)?

Как можно допустить к эксплуатации автомобиль, при составлении у которого не контролируются тормозные усилия? Не говоря уже о сотнях других параметров: таких как шум, нагрев, радиопомехи, экологичность и многие другие. В "Богдана" просто нет такого оборудования, чтобы все это проверять на каждом автомобиле.

А как быть с заявленными характеристиками автомобилей "Богдан"? Кто их проверял и где? Преодолеваемый подъем, боковой уклон, преодолеваемый брод и т. д.? Единственный в Украине, аттестованный УкрСЕПРО испытательный Центр с испытательным полигоном, находится на "КрАЗе" и автомобили "Богдан" там ни испытывались.

Известно, что МАЗ-6317 не был принят в советское время на вооружение, поскольку разработан как гражданский автомобиль. И только благодаря протекционистским действиям правительства, он принят на вооружение в Беларуси.

Автомобиль не компетентен: затрудненный доступ к двигателю; из-за того, что автомобиль выше, чем предусмотрено стандартами, он не вписывается в дорожной габарит, авиационный, нельзя его перевозить и по железной дороге!!! Но, когда автомобиль принимали на вооружение, то этого не заметили, хотя до КрАЗа всегда при приеме относятся очень внимательно.

А по результатам испытаний автомобиль "Варта" на шасси лесовозного тягача МАЗ-5434 уступает другим отечественным бронеавтомобилям по всем показателям не отвечает жестким требованиям военных.

Если проанализировать линейку автомобилей "БОГДАН-МАЗ", то окажется, что у Богдана-5316 есть аналог - КрАЗ-5233, Богдан-6317 отвечает КрАЗ-6322. Кстати, из общего перечня закупленных для ВСУ МАЗов нет таких моделей, аналоги которых сегодня изготавливались бы на "АвтоКрАЗ". Цены на бортовые автомобили КрАЗ-5233, КрАЗ-6322 ниже цен на автомобили "Богдан" на 10%, на тягачи - на 25%.

Представители корпорации "Богдан" обращались к руководству компании "АвтоКрАЗ" с целью войти в сговор, завысив цены на автомобили для МО. Руководство "АвтоКрАЗ" отказалось участвовать в преступном сговоре. Поскольку на сегодня автомобили КрАЗ не поставляются для МО, то трудно даже представить, что сейчас происходит с ценами.

На сегодня компания "АвтоКрАЗ" предлагает украинским военным технику специального назначения, в том числе и аналоги автомобилей "Богдан". Отличие в том, что КрАЗы прошли все этапы необходимых жестких испытаний.

Это, в частности, носители для ракетных комплексов, артиллерийских установок, бортовые автомобили, вахтовые, бронированные машины, автокраны, рефрижераторы, экскаваторы - всего более 50 наименований военной техники. Армейские грузовики КрАЗ отвечают всем требованиям, которые предъявляются к военной технике: сильные, выносливые, надежные и неприхотливые, имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики.