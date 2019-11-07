Легендарный украинский КрАЗ. Нужен ли он своей стране?
Задолженность же за эти автомобили была погашена уже после начала боевых действий на востоке нашей страны.
За время независимости Украины коллективом "КрАЗа" разработано несколько десятков моделей военной техники:
1. Бортовые: КрАЗ-5233ВЕ, КрАЗ-6322 "Солдат", КрАЗ В12.2МЕХ, шасси: КрАЗ-6511НЕ, КрАЗ-63221 и др.
2. Тягачи: КрАЗ-6446, КрАЗ-6443, КрАЗ-6510.
3.Бронированные: КрАЗ-FIONA, КрАЗ-RAPTOR и т. Д.
A также - различные модели автокранов, топливозаправщиков, экскаваторов, водовозов, командно-штабных машин, передвижных мастерских, машин РСЗО, эвакуаторов, рефрижераторов, мультилифт, контейнеровозов и другой военной техники.
Дополнительно к линейке автомобилей колесной формулы 6 × 6 Кременчугский автомобильный завод освоил выпуск автомобилей как меньшего класса, то есть 4 × 4, так и класса 8 × 8, что позволяет полностью удовлетворить требования заказчика по перевозке и оптимальному размещению вооружения весом от 5 до 35 тонн.
Вся эта военная автомобильная техника создавалась и прошла крещение в боевых действиях на Ближнем и Среднем Востоке, Африке, в работе миротворческих миссий и сейчас несет службу во всех уголках нашей планеты. Сегодня в портфеле заказчиков завода насчитывается 72 страны мира.
На начало боевых действий на востоке страны у "КрАЗа" уже была представлена широкая гамма военной автомобильной техники, альтернативы которой и сегодня нет у других производителей. С 2003 по 2008 год автомобили КрАЗ-6322, КрАЗ-63221, КрАЗ-6446, КрАЗ-5233ВЕ, КрАЗ-5233НЕ прошли полный комплекс испытаний в горах Крыма и Карпатах, херсонских песках и донецкой степи, и были поставлены на вооружение МО Украины (Приказ министра обороны № 58 от 20.02.2008р. и № 523 от 23.08.2011р.)
Финансировались проектирование, построение и испытание этой техники не за бюджетные средства и не за гранты, а за инвестиционные средства акционеров "КрАЗа".
И в 2014 году, и по сегодняшний день на "КрАЗе" имеются мощности для производства 7000 автомобилей в год при односменном режиме работы.
Когда начались боевые действия, "КрАЗ" предложил оснастить автомобильными шасси всю военную инфраструктуру, подтверждает и статистика.
В 2014 году МО закупило 100 автомобилей, в 2015 году - 599, в 2016-му- 241, в 2017 году - 273, в 2018-м - 59 автомобилей. Кроме того, около 1000 автомобилей было приобретено Национальной гвардией и более 500 - государственными пограничными войсками Украины. С 2019 году закупки военных автомобилей КрАЗ украинскими силовыми ведомствами была прекращена. И приоритет получили МАЗы-Богданы.
В 2014 году "КрАЗ" посещали командующие различных родов войск с просьбой предоставить любую технику, поскольку на передовой не на чем было подвозить боеприпасы, доставлять солдат и т. д. Понимая проблемную ситуацию, "КрАЗ" в аварийном порядке отгрузил автомобили, находившиеся на складе. Это более 500 КрАЗов, изготовленных для поставки в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. К тому же, автомобили перекрасили и дооборудовали дополнительными обогревателями и другими опциями, которые не были предусмотрены для стран с южным тропическим климатом.
В 2016 году Черкасский автомобильный завод компании "Богдан Моторс" приступил к сборке армейских грузовиков под этой маркой. Как известно, автомобили "Богдан" изготовляют из машинокомплектов, прежде всего, белорусского предприятия "БилАвтоМАЗ", используются 9,7-литровые дизельные двигатели Weichai Power и коробки передач Fast Gear. Кстати, именно с этими агрегатами первыми были поставлены на вооружение ВСУ автомобили "КрАЗ", а уже потом - автомобили "Богдан". Двигатели Weichai Power на "Богдане" начали устанавливать в 2017 году, используя протоколы испытаний КрАЗа, которые передали корпорации "Богдан" наши военные, нарушив коммерческую тайну. Неправдивой является информация "Богдан Моторс" о закупке колес у украинских производителей. По полученным ответам от Кременчугского колесного завода (КрКЗ), "Иста" (Днепр) и завода "Росава" (Белая Церковь) понятно, что корпорация "Богдан" не закупает у них колеса и комплектующие.
На сегодня на заводе "Богдан" на полу, где разбросаны комплектующие, без конвейера, без каких-либо средств механизации и контроля собираются автомобили, точнее - прикручиваются колеса до готового автомобиля. На заводе отсутствуют стенды для испытания узлов и агрегатов, да и автомобиль поставляется военным без проведения соответствующих приемо-сдаточных испытаний.
Как можно эксплуатировать на дорогах общего пользования автомобили, при составлении которых не контролируются углы установки управляемых колес (развал и схождение)?
Как можно допустить к эксплуатации автомобиль, при составлении у которого не контролируются тормозные усилия? Не говоря уже о сотнях других параметров: таких как шум, нагрев, радиопомехи, экологичность и многие другие. В "Богдана" просто нет такого оборудования, чтобы все это проверять на каждом автомобиле.
А как быть с заявленными характеристиками автомобилей "Богдан"? Кто их проверял и где? Преодолеваемый подъем, боковой уклон, преодолеваемый брод и т. д.? Единственный в Украине, аттестованный УкрСЕПРО испытательный Центр с испытательным полигоном, находится на "КрАЗе" и автомобили "Богдан" там ни испытывались.
Известно, что МАЗ-6317 не был принят в советское время на вооружение, поскольку разработан как гражданский автомобиль. И только благодаря протекционистским действиям правительства, он принят на вооружение в Беларуси.
Автомобиль не компетентен: затрудненный доступ к двигателю; из-за того, что автомобиль выше, чем предусмотрено стандартами, он не вписывается в дорожной габарит, авиационный, нельзя его перевозить и по железной дороге!!! Но, когда автомобиль принимали на вооружение, то этого не заметили, хотя до КрАЗа всегда при приеме относятся очень внимательно.
А по результатам испытаний автомобиль "Варта" на шасси лесовозного тягача МАЗ-5434 уступает другим отечественным бронеавтомобилям по всем показателям не отвечает жестким требованиям военных.
Если проанализировать линейку автомобилей "БОГДАН-МАЗ", то окажется, что у Богдана-5316 есть аналог - КрАЗ-5233, Богдан-6317 отвечает КрАЗ-6322. Кстати, из общего перечня закупленных для ВСУ МАЗов нет таких моделей, аналоги которых сегодня изготавливались бы на "АвтоКрАЗ". Цены на бортовые автомобили КрАЗ-5233, КрАЗ-6322 ниже цен на автомобили "Богдан" на 10%, на тягачи - на 25%.
Представители корпорации "Богдан" обращались к руководству компании "АвтоКрАЗ" с целью войти в сговор, завысив цены на автомобили для МО. Руководство "АвтоКрАЗ" отказалось участвовать в преступном сговоре. Поскольку на сегодня автомобили КрАЗ не поставляются для МО, то трудно даже представить, что сейчас происходит с ценами.
На сегодня компания "АвтоКрАЗ" предлагает украинским военным технику специального назначения, в том числе и аналоги автомобилей "Богдан". Отличие в том, что КрАЗы прошли все этапы необходимых жестких испытаний.
Это, в частности, носители для ракетных комплексов, артиллерийских установок, бортовые автомобили, вахтовые, бронированные машины, автокраны, рефрижераторы, экскаваторы - всего более 50 наименований военной техники. Армейские грузовики КрАЗ отвечают всем требованиям, которые предъявляются к военной технике: сильные, выносливые, надежные и неприхотливые, имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики.
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