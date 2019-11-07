Кварталовец Пикалов о "расстреле" парламента: "Хотели показать, как людям надоело то, что происходит на верхушке"

7 ноября, 2019, 08:19

Об этом в интервью Armyinform рассказал участник "Квартал-95", актер и сценарист Александр Пикалов

"Мы хотели показать политикам, о чем говорит простой народ, какие темы обсасывают дома, что им не нравится и почему мечтают, как в одном из эпизодов фильма, просто взять и "перестрелять всю Верховную Раду". Мы хотели показать, насколько людям надоело все, что происходило на верхушке", - пояснил Пикалов.

По его словам, "те матерные слова, которые Голобородько гнул, - это было внутреннее состояние каждого".

Актер назвал ошибочным мнение о том, что сериал "Слуга народа" - это предвыборная кампания Владимира Зеленского, "ведь начиналось все это как экранизация общения людей на кухне".