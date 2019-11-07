Кривонос о возможном вторжении РФ: со стороны Черниговщины и Сумщины у них вообще не возникнет проблем

7 ноября, 2019, 12:38

Ежегодно Россия проводит военные учения вдоль украинской границы, в том числе и на территории Беларуси

Об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал в комментарии "апостроф" .

"По своему потенциалу они (российские войска. - Ред.) способны это (открытое вторжение. - Ред.) сделать. Ведь они ежегодно проводят учения вдоль нашей границы, в том числе и на территории Беларуси. Разрабатываются различные варианты - нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а затем ввести войска. Или же не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени", - заявил Кривонос.

По его словам, они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, "которые позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма".

"Со стороны Черниговской и Сумской области (киевское направление. - Ред.) у них вообще не будет возникать проблем...", - добавил заместитель секретаря СНБО.