Кривонос о возможном вторжении РФ: со стороны Черниговщины и Сумщины у них вообще не возникнет проблем
Об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал в комментарии "апостроф" .
"По своему потенциалу они (российские войска. - Ред.) способны это (открытое вторжение. - Ред.) сделать. Ведь они ежегодно проводят учения вдоль нашей границы, в том числе и на территории Беларуси. Разрабатываются различные варианты - нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а затем ввести войска. Или же не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени", - заявил Кривонос.
По его словам, они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, "которые позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма".
"Со стороны Черниговской и Сумской области (киевское направление. - Ред.) у них вообще не будет возникать проблем...", - добавил заместитель секретаря СНБО.
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