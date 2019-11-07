Комитет ВР обсуждает регулирование YouTube Нацсоветом по вопросам ТВ

7 ноября, 2019, 17:42

Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания могут предоставить полномочия для регулирования YouTube

Об этом во время конференции «#TIM 2019: Telecom, IT, Media» рассказала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, сообщает Детектор Медиа.

"Вполне вероятно, что YouTube подпадет под регуляцию", - сказала она, отвечая на вопрос модератора дискуссии по регулированию.

По ее словам, решение еще не принято. Его должен принять Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который готовит новое законодательство.

"Но мы точно будем регулировать интернет-каналы (радиостанции и телевидение). Точно регулировать печатные издания. Мы точно что-то будем регулировать в ОТТ-платформах по пакетов премиум. Но это еще вопрос к обсуждению", - сказала Фещук.

Впоследствии в комментарии Liga.Tech Фещук добавила , что речь идет не о регулировании в "чистом виде", а возможности жаловаться в YouTube по контента через Нацсовет.

Законопроект, который это будет регулировать, пока в стадии разработки.