Гривня снова укрепилась
7 ноября, 2019, 09:53
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 7 ноября на уровне 24,66 гривни за доллар
Об этом говорится в данных Нацбанка.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,35 (на 6 ноября - 27,46 гривни).
Напомним, днем ранее котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.
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