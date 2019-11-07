Экс-актер украинского Comedy Club Молочный рассказал о "толпах фашистов в Киеве" и как "полиция заставляет снимать пилотки с красными звездами"
Соответствующее сообщение Молочный сделал в Instagram.
"Привет соотечественники! 6 ноября 1943, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н. Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины Киев. Почему для меня это событие стало важным, получило очень ценное значение? Ведь еще 5 лет назад, я не писал об этом, не преподавал такие посты. Ведь еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятник Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9 мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами ", - написал он.
Далее актер начинает рассказывать о войне и о погибших и говорит, что "это не сон, это рваная рана на сердце".
Молочный также выразил надежду, "что как и 76 лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей ....".
После этого он заявил, что в "гадов" ничего не получится.
"Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и еще потому, что в составе 1-го Украинского фронта под командованием Николая Федоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошел всю войну и погиб в апреле 1945 года мой прадед Петр Андреевич Молочный ", - подытожил бывший украинский актер.
- Отметим, что аккаунт Молочного не верифицирован.
Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрела очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, а не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представит себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут снос памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции НЕ только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставят ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибни много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас Перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это Кошмарный сон, Затянувшийся на долгие годы ... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткое нечисти, от нелюдей, Которые хотят чтоб мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады НЕ получится. Теперь за эту память я зубами держатся буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё спустя, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николай Фёдорович Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!
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